В стране и мире Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО Анастасия Бобылева Она поручила подготовить обращение в правительство по этому вопросу. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках, предусматривающего контрактную систему. Она объявила об этом на заседании палаты 1 февраля. «С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон и быстро осваивать средства», - сказала Матвиенко. Она поручила вице-спикеру верхней палаты Федерального собрания Николаю Журавлеву подготовить соответствующее обращение и пообещала переговорить с председателем правительства. Ранее Матвиенко подтвердила, что вторая волна мобилизации не стоит в повестке. Он сослалась на соответствующее высказывание российского президента. Экспертное мнение и аналитика