Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО
Она поручила подготовить обращение в правительство по этому вопросу.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках, предусматривающего контрактную систему. Она объявила об этом на заседании палаты 1 февраля.
«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон и быстро осваивать средства», - сказала Матвиенко.
Она поручила вице-спикеру верхней палаты Федерального собрания Николаю Журавлеву подготовить соответствующее обращение и пообещала переговорить с председателем правительства.
Ранее Матвиенко подтвердила, что вторая волна мобилизации не стоит в повестке. Он сослалась на соответствующее высказывание российского президента.