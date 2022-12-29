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В Думе и Совфеде предложили распространить соцподдержку на всех вдов ветеранов боевых действий

Тимур Шерзад
16:27 29.12.2022
Согласно этому законопроекту, вдовы ветеранов боевых действий должны получать выплаты независимо от условий проживания. 
В Думе и Совфеде предложили распространить соцподдержку на всех вдов ветеранов боевых действий
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Государственной думе и Совете Федерации России предложили распространить социальную поддержку на всех вдов ветеранов боевых действий. 

Соответствующий законопроект внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, заместители председателя Совета Федерации Андрей Турчак и Николай Журавлев, а также депутаты Государственной думы. 

Согласно этому законопроекту, вдовы ветеранов боевых действий должны получать выплаты независимо от условий проживания. 

«Внесение изменений позволит повысить уровень социальной защищенности супруги (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившего) в повторный брак. Принятие законопроекта окажет позитивное влияние на уровень доходов указанной категории граждан, которые будут вправе получать ежемесячные денежные выплаты, устанавливаемые Пенсионным фондом Российской Федерации», - говорится в сообщении. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент.

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