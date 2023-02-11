В стране и мире Почти 22 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Турции Анна Касаткина Пострадали от подземных толчков более 80 тысяч человек. © Фото: Abed Alrahman Alkahlout, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 21 848. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В субботу турецкий лидер прибыл в провинцию Шанлыурфа - первый регион, в котором завершили поисково-спасательные работы. «Число погибших составило 21 848. 80 104 человека пострадали», - сказал Эрдоган. В понедельник с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, за ними последовали сотни афтершоков. Подземные толчки повлекли за собой многочисленные разрушения. Помимо Турции, от землетрясения сильно пострадала Сирия, где насчитывается более 1,3 тысячи погибших. Экспертное мнение и аналитика