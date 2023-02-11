Почти 22 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Турции
Пострадали от подземных толчков более 80 тысяч человек.
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Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 21 848. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
В субботу турецкий лидер прибыл в провинцию Шанлыурфа - первый регион, в котором завершили поисково-спасательные работы.
«Число погибших составило 21 848. 80 104 человека пострадали», - сказал Эрдоган.
В понедельник с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, за ними последовали сотни афтершоков. Подземные толчки повлекли за собой многочисленные разрушения. Помимо Турции, от землетрясения сильно пострадала Сирия, где насчитывается более 1,3 тысячи погибших.