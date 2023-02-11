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ВС РФ поразили склад боеприпасов украинских боевиков в районе Херсона

Анна Касаткина
14:55 11.02.2023
На Херсонском направлении также уничтожены две гаубицы «МСТА-Б» и Д-30.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов украинских боевиков в районе города Херсон. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ», - сказал он.

Помимо этого, на Херсонском направлении российский бойцы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две гаубицы «МСТА-Б» и Д-30.

Конашенков также рассказал, что РФ остановила работу энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса массированным ударом в пятницу. Кроме того, поражение важных целей заблокировало переброску иностранного оружия, боеприпасов и резервов на линию соприкосновения по железной дороге.

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