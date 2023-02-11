ВС РФ поразили склад боеприпасов украинских боевиков в районе Херсона
На Херсонском направлении также уничтожены две гаубицы «МСТА-Б» и Д-30.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов украинских боевиков в районе города Херсон. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ», - сказал он.
Помимо этого, на Херсонском направлении российский бойцы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две гаубицы «МСТА-Б» и Д-30.
Конашенков также рассказал, что РФ остановила работу энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса массированным ударом в пятницу. Кроме того, поражение важных целей заблокировало переброску иностранного оружия, боеприпасов и резервов на линию соприкосновения по железной дороге.