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ЦПВС: зарубежные организации уклоняются от помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Максим Крюков
22:29 10.02.2023
По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российским военнослужащим начиная с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек.
ЦПВС: зарубежные организации уклоняются от помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии
© Фото: Stringer, XinHua, GlobalLookPress
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В российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии обратили внимание международного сообщества на то, что профильные иностранные организации избегают оказания помощи гражданам, которые пострадали от землетрясения в САР. Об этом сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС генерал-майор Олег Егоров.

«Вынуждены привлечь внимание международной общественности к уклонению профильных зарубежных организаций от оказания помощи населению Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении.

Егоров также отметил, что военнослужащие ВС РФ, которые помогают в ликвидации последствий землетрясения в ближневосточном государстве, начиная с 6 февраля спасли из-под завалов 47 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС РФ доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения жителей. Самолет Ил-76 доставил более четырех с половиной тонн продуктов питания - это различные консервы, мука, макароны, подсолнечное масло, чай, кофе и супы быстрого приготовления. Также Россия направила в Сирию теплые одеяла.

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