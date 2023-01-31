В стране и мире Обвинение попросило заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ Алексей Курильченко Приговор журналисту будет оглашен в Басманном суде Москвы 1 февраля. © Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press Читайте нас на: Сторона гособвинения попросила Басманный суд Москвы признать журналиста Александра Невзорова* виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Прокурор просит заочно приговорить обвиняемого к девяти годам колонии общего режима. «Прошу признать Невзорова* виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - цитирует ТАСС слова обвинителя. Также сторона обвинения просит запретить журналисту вести интернет-ресурсы в течение четырех лет. Судья сообщил, что приговор Невзорову* будет оглашен 1 февраля в 11.00 по московскому времени. О возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова* стало известно в марте прошлого года. Журналист, по данным следствия, публиковал фейки о ВС РФ в соцсетях. Позже он был объявлен в розыск МВД РФ. В настоящий момент журналист находится за границей. * Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Минюста РФ. Экспертное мнение и аналитика