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Обвинение попросило заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ

Алексей Курильченко
16:31 31.01.2023
Приговор журналисту будет оглашен в Басманном суде Москвы 1 февраля.
Обвинение попросило заочно приговорить Невзорова* к девяти годам колонии за фейки о ВС РФ
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press
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Сторона гособвинения попросила Басманный суд Москвы признать журналиста Александра Невзорова* виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Прокурор просит заочно приговорить обвиняемого к девяти годам колонии общего режима.

«Прошу признать Невзорова* виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - цитирует ТАСС слова обвинителя.

Также сторона обвинения просит запретить журналисту вести интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Судья сообщил, что приговор Невзорову* будет оглашен 1 февраля в 11.00 по московскому времени.

О возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова* стало известно в марте прошлого года. Журналист, по данным следствия, публиковал фейки о ВС РФ в соцсетях. Позже он был объявлен в розыск МВД РФ. В настоящий момент журналист находится за границей.

* Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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