Путин наградил военкора Елсукову орденом Мужества

Военкор издания Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение под Соледаром во время работы в зоне спецоперации.

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Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Анастасию Елсукову, получившую ранение в Соледаре. Соответствующий Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», - говорится в тексте Указа.

Двадцатого января 2023 года Анастасия Елсукова попала под обстрел, выполняя редакционное задание, в зоне спецоперации под Соледаром. Военнослужащие организовали эвакуацию тяжелораненой в госпиталь, в котором Анастасию прооперировали.

Кроме того, глава государства наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашина, которому удалось закрепить горящий железнодорожный состав на Крымском мосту после взрыва. Путин также наградил пожарных, участвовавших в тушении полыхающего состава.