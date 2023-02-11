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Путин наградил машиниста, закрепившего горящий состав на Крымском мосту после взрыва

Анна Назайкина
14:14 11.02.2023
Также глава государства наградил пожарных, участвовавших в тушении поезда, орденами Мужества.
Путин наградил машиниста, закрепившего горящий состав на Крымском мосту после взрыва
© Фото: vk.com, myfeo_ru, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашина, которому удалось закрепить горящий состав на Крымском мосту после взрыва. Соответствующий указ главы государства был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, помощник машиниста тепловоза Виктор Прошин был удостоен медали «За Отвагу».

Российский лидер наградил орденами Мужества пожарных Александра Невзорова, Александра Усовского и Сергея Щенятского, участвовавших в тушении поезда.

Также медалью «За отвагу на пожаре» были награждены член команды пожарного поезда Олег Авдюков, начальник пожарного поезда Николай Андрианов, машинист насосных установок пожарного поезда Юрий Доценко, старший пожарный Сергей Карпинский, замначальника пожарного поезда Валерий Кузнецов и старший пожарный Вадим Шкиль.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. Был подорван грузовик. Тогда в результате произошедшего обрушилась часть шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Сообщалось о четырех погибших.

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