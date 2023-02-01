Матвиенко заявила, что российские бойцы в зоне СВО борются с идейными наследниками нацистов

Матвиенко заявила, что участники спецоперации, как и солдаты 80 лет назад, борются за родную землю, правду и справедливость.

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Подвиг героев Сталинграда является источником новых побед для защитников Российской Федерации, которые в рамках специальной военной операции РФ на Украине сражаются с прямыми идейными наследниками нацистов. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Как и 80 лет назад, они борются за родную землю, за правду, за справедливость, за мирную, благополучную жизнь. И как тогда, враг будет повержен и победа будет, безусловно, за нами», - сказала председатель Совфеда России.

Ранее Федеральная служба безопасности России показала новые архивные документы, свидетельствующие о зверствах фашистов в Сталинграде. Гитлеровцы безнаказанно грабили мирных жителей, пользуясь беззащитностью детей и женщин.

До этого глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что тоталитарно-либеральные режимы западных стран вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны. Согласно его словам, стремления этих стран к правлению миром приводят к краху.