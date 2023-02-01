Раздевали детей догола и бросали на морозе: ФСБ рассказала о зверствах фашистов в Сталинграде
Немецко-фашистские оккупанты в Сталинграде безнаказанно грабили мирное население, пользуясь беззащитностью женщин и детей. Новые архивные документы о злодеяниях гитлеровцев рассекретила ФСБ к 80-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве.
«Вступление немецко-фашистских войск на территорию Сталинградской области характеризуется безнаказанным грабежом населения... Оккупантами отбиралось без всякой оплаты скот, птица, продукты, носильные вещи и ценности», - говорится в оперативном документе из архива ФСБ.
Так, в Баррикадном районе г. Сталинграда были отмечены случаи, когда «при ограблении с женщин снимали платья, туфли, чулки, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей, снимали с них обувь, рубашки, трусы и полураздетых бросали под открытым небом».