В стране и мире Раздевали детей догола и бросали на морозе: ФСБ рассказала о зверствах фашистов в Сталинграде Ирина Елагина Фашисты зверствовали в Сталинграде, занимаясь грабежами женщин и детей. © Фото: ФСБ России Читайте нас на: Немецко-фашистские оккупанты в Сталинграде безнаказанно грабили мирное население, пользуясь беззащитностью женщин и детей. Новые архивные документы о злодеяниях гитлеровцев рассекретила ФСБ к 80-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве. «Вступление немецко-фашистских войск на территорию Сталинградской области характеризуется безнаказанным грабежом населения... Оккупантами отбиралось без всякой оплаты скот, птица, продукты, носильные вещи и ценности», - говорится в оперативном документе из архива ФСБ. Так, в Баррикадном районе г. Сталинграда были отмечены случаи, когда «при ограблении с женщин снимали платья, туфли, чулки, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей, снимали с них обувь, рубашки, трусы и полураздетых бросали под открытым небом». © ФСБ России Вопиющий случай произошел в ноябре 1942 года, когда жертвой фашистов стал 14-летний мальчик. «В конце ноября 1942 года в г. Сталинграде немцы раздели догола и выбросили из землянки 14-летнего Колтун Геннадия. Мальчика в бессознательном состоянии с отмороженными ногами подобрала жена рабочего завода №221 Сидоренко Е.В.», - говорилось в материалах следственного дела о зверствах оккупантов. Ранее сообщалось, что среди рассекреченных документов есть свидетельства расстрелов фашистами раненых в русском госпитале в Сталинграде. Экспертное мнение и аналитика