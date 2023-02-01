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Раздевали детей догола и бросали на морозе: ФСБ рассказала о зверствах фашистов в Сталинграде

Ирина Елагина
01:50 01.02.2023
Фашисты зверствовали в Сталинграде, занимаясь грабежами женщин и детей.
Раздевали детей догола и бросали на морозе: ФСБ рассказала о зверствах фашистов в Сталинграде
© Фото: ФСБ России
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Немецко-фашистские оккупанты в Сталинграде безнаказанно грабили мирное население, пользуясь беззащитностью женщин и детей. Новые архивные документы о злодеяниях гитлеровцев рассекретила ФСБ к 80-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве.

«Вступление немецко-фашистских войск на территорию Сталинградской области характеризуется безнаказанным грабежом населения... Оккупантами отбиралось без всякой оплаты скот, птица, продукты, носильные вещи и ценности», - говорится в оперативном документе из архива ФСБ.

Так, в Баррикадном районе г. Сталинграда были отмечены случаи, когда «при ограблении с женщин снимали платья, туфли, чулки, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей, снимали с них обувь, рубашки, трусы и полураздетых бросали под открытым небом».

© ФСБ России

Вопиющий случай произошел в ноябре 1942 года, когда жертвой фашистов стал 14-летний мальчик.

«В конце ноября 1942 года в г. Сталинграде немцы раздели догола и выбросили из землянки 14-летнего Колтун Геннадия. Мальчика в бессознательном состоянии с отмороженными ногами подобрала жена рабочего завода №221 Сидоренко Е.В.», - говорилось в материалах следственного дела о зверствах оккупантов.

Ранее сообщалось, что среди рассекреченных документов есть свидетельства расстрелов фашистами раненых в русском госпитале в Сталинграде.

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