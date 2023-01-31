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Нарышкин заявил, что фальсифицирование истории ВОВ неизбежно приводит к краху

Игнат Далакян
10:38 31.01.2023
По словам Нарышкина, честный и объективный диалог о прошлом приобретает первостепенную актуальность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Глава СВР России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, выступая с вступительной речью на круглом столе «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве», заявил, что стремление править миром тоталитарных режимов Запада неизбежно приводят к краху.

«Не находя в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий, тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны, наглядно свидетельствующие о том, что стремление править миром неизбежно приводят к краху», - сказал Нарышкин.

Он добавил, что в этих обстоятельствах честный и объективный диалог о прошлом, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность.

Ранее директор Службы внешней разведки России заявлял, что первая атомная бомба, созданная в США, стала причиной разрушения Хиросимы и Нагасаки, а также смерти сотен тысяч мирных граждан. Выступая на круглом столе РИО, Нарышкин объяснил различие в сути США и правопреемницы СССР России.

© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
© Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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