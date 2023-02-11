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Huanqiu: после взрывов на «Северных потоках» мир должен пересмотреть отношения к США

Ян Брацкий
12:09 11.02.2023
Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, то если выводы о виновности США в диверсии на «Северных потоках» подтвердятся, то поведение США является неприемлемым.
Huanqiu: после взрывов на «Северных потоках» мир должен пересмотреть отношения к США
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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После расследования журналиста Сеймура Херша о причинах взрыва на газопроводах «Северного потока» мировое сообщество должно пересмотреть свое отношение к США. Об этом пишет китайская газета Huanqiu.

«Всплывшие подробности холодят душу. Например, сообщается, что Вашингтон тайно планировал это дело с конца 2021 года, задолго до начала российско-украинского конфликта», - пишет издание.

В статье также говорится, что уничтожение магистральных трубопроводов на дне Балтийского моря экономически выгодно Вашингтону, так как это способствует «глубокой привязке» Европы к США.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал итоги своего расследования, в котором назвал спецслужбы США и президента Джо Байдена организаторами диверсии по подрыву «СП». С его слов, бомбу заложили американские боевые пловцы, а в действие ее привели норвежцы.

До этого стало известно, что боевые самолеты США и Германии регулярно летали над местом взрыва. Военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что таким образом НАТО осуществляло операцию прикрытия диверсантов. Москва потребовала от Вашингтона объяснений по всем пунктам расследования и призвала мировое сообщество провести открытое расследование.

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