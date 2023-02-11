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«Прогресс МС-22» успешно пристыковался к МКС

Ян Брацкий
12:32 11.02.2023
Грузовик доставил на орбиту научное оборудование и более 2,5 тонн полезного груза.
«Прогресс МС-22» успешно пристыковался к МКС
© Фото: Роскосмос
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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-22» успешно пристыковался к Международной космической станции. Прямую трансляцию сближения грузовика с модулем «Звезда» можно было наблюдать в трансляции Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала на орбиту с космодрома Байконур девятого февраля. Совершив 34 витка вокруг Земли, «Прогресс» доставил на МКС более 2,5 тонн полезного груза: воды, кислорода, продуктов и научного оборудования. Космический корабль «Прогресс МС-20» отстыковался от модуля «Звезда» седьмого февраля, после чего его затопили в Тихом океане.

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Алексей Зубрицкий и Александр Горбунов отработали действия на случай аварийной посадки спускаемого аппарата в лесисто-болотистой местности. Космонавты соорудили укрытие для ночлега, развели огонь, оказали медицинскую помощь условно пострадавшему члену экипажа и смогли установить связь с поисковой группой.

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