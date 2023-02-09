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Ракета-носитель «Союз» с изображением монумента «Родина-мать зовет!» на борту стартовала к МКС

Ян Брацкий
09:45 09.02.2023
Стыковка космического корабля «Прогресс МС-22» к МКС запланирована на 11 февраля, корабль доставит на орбиту более 2,5 тонн груза.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать зовет!» на борту успешно стартовала с космодрома Байконур. К Международной космической станции отправился грузовой корабль «Прогресс МС-22». Прямая трансляция велась на сайте «Роскосмоса». Пуск «Союза» приурочили к 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Прогресс» будет лететь к МКС чуть более двух суток, сделав при этом 34 витка вокруг Земли. Стыковка с орбитальной станции запланирована на 11:47 (мкс) 11 февраля. На орбиту корабль доставит более 2,5 тонн грузов. Это продукты, топливо, вода, кислород и научное оборудование.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что состояние российского сегмента МКС позволяет эксплуатировать его до 2028 года. За минувшие два года проведено множество ремонтных работ, увеличен срок службы бортовых систем, уточнил специалист.

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