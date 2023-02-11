Космонавты Роскосмоса отработали действия на случай аварийной посадки в лесу

В ходе занятий по «зимней подготовке» космонавты соорудили укрытие для ночлега в лесу, оказали медицинскую помощь одному из членов экипажа и вышли на связь с поисковой группой по радио.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Космонавты Роскосмоса отработали действия на случай аварийной посадки спускаемого аппарата в лесисто-болотистой местности. Занятия состоялись в Звездном городке. Экзамен на «зимнее выживание» сдавали Сергей Кудь-Сверчков, Алексей Зубрицкий и Александр Горбунов.

Космонавты создали несколько вариантов укрытий для ночлега, подали дымовые сигналы и координировали свои действия по радиосвязи с поисковой группой. По легенде учений, одному и космонавтов понадобилась медицинская помощь. В роли «пострадавшего» выступил командир Кудь-Сверчков. Для его транспортировки члены экипажа соорудили импровизированные носилки. По словам командира, тренировка прошла без проблем и замечаний.

В минувший четверг стало известно, что с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». На ее борту грузовой корабль «Прогресс МС-22», который доставит на орбиту более 2,5 тонн полезного груза. Помимо кислорода, воды и топлива это научное оборудование для проведения экспериментов в условиях невесомости. Стыковка «Прогресса» с Международной космической станцией запланирована на 11:47 мск 11 февраля.