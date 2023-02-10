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Искусствовед Тычинская: в Российской империи не было вопросов о принадлежности Куинджи

Максим Крюков
15:40 10.02.2023
Художник-реставратор Полина Тычинская отметила, что работы художников, созданные во время существования Российской империи, относятся к единому культурному достоянию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Wikimedia
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Искусствовед, художник-реставратор Полина Тычинская, комментируя решение художественного музея Нью-Йорка «Метрополитен» о признании мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи украинским, выразила мнение, что не стоит спорить о принадлежности художника по национальному признаку, так как его работы относятся к периоду Российской империи.

«Искусствоведы-то все разные, каждый видит по-своему. Я тоже считаю, что не стоит как-то по национальному признаку разделять. Это единое вообще достояние культурное. Почему надо говорить, что он украинский или русский? Это была Российская империя, культурное поле единое», - сказала она в беседе со «Звездой».

По словам искусствоведа, в то время не было разделения на русских и украинцев.

«Тогда это было все Российская империя, и просто этот вопрос не поднимался. Это сейчас вопрос на острие ножа, а тогда это было все едино», - отметила Тычинская.

Также стало известно, что Нью-Йоркский художественный музей «Метрополитен» переименовал картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица». Теперь полотно называется «Танцовщица в украинском наряде», сообщается на сайте музея.

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