В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, бои уже идут за трассу Часов Яр - Артемовск - единственную коммуникацию, по которой враг может снабжать свою группировку в городе.

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Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщает об оперативном окружении Артемовска.

«Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо», - заявил Гагин в эфире канала «Россия 24».

Как уточнил Гагин, в данный момент бои ведутся за контроль над трассой Часов Яр - Артемовск. Это единственная транспортная артерия, по которой украинские боевики могут снабжать свою группировку в Артемовске.

Ранее «Звезда» показала кадры боев за Угледар от лица расчетов «Градов» и ствольной артиллерии.

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