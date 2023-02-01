Расчет «Торнадо-Г» уничтожил опорные пункты националистов на Донецком направлении
В зоне проведения специальной военной операции работает 120-миллиметровая реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». На Донецком направлении на боевое задание сквозь туман отправилась реактивная артиллерия Южной группировки войск.
Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев рассказал, что разведка доложила о скоплении живой силы и техники противника буквально в нескольких километрах. РСЗО «Торнадо-Г» выдвигается на огневую позицию.
Автоматизированная система управления наведением и огнем позволяет экипажу не выходить из кабины, что сокращает время боевой работы. Мгновения на изготовку - и пусковая установка «Торнадо-Г» уже смотрит в сторону противника. Пуск ракет подтвержден.
«Залпом пять снарядов ушли к цели. И боевая машина уже сворачивается, чтобы покинуть позицию», - сообщил корреспондент.