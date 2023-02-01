Расчет «Торнадо-Г» уничтожил опорные пункты националистов на Донецком направлении

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Снаряды реактивных систем залпового огня калибром 122 миллиметров накрывают опорные пункты боевиков и днем, и ночью. Это подтверждают кадры объективного контроля. На Донецком направлении расчеты «Торнадо-Г» охотятся за артиллерией противника и нередко уничтожают групповые цели.

«Крайний раз мы воспретили на Марьинском направлении прорыв пехоты противника, сорвали им наступление. На прошлой неделе колонну противника обстреляли, возгорание техники зафиксировано было», - поделился исполняющий обязанности командира реактивно-артиллерийского дивизиона «Торнадо-Г» с позывным Стрела.

Расчет «Торнадо-Г» ведет огонь осколочно-фугасными снарядами. Они отличаются специальными радиовзрывателями, позволяющим снарядам разорваться в воздухе на высоте примерно 30 метров над землей, что делает их наиболее эффективными.

Экипажи опытные. Реактивный артиллерийский дивизион на линии боевого соприкосновения с первых дней спецоперации.

«Мобилизованных и добровольцев обучаем согласно их должности. Обучаем работе, вождению машины. В армии все взаимозаменяемые: чтобы в случае чего смог сесть, поехать, отработать», - пояснил командир боевой машины с позывным Третий.

Расчет постоянно меняет позиции. Укрывается, как правило, в лесопосадках, чтобы там провести перезарядку и снова выдвинуться на огневой рубеж.