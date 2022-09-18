Премьер Венгрии предрек потерю Украиной до половины своих земель

Политик спрогнозировал, что конфликт на Украине может затянуться до 2030 года.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерять существенную часть своих территорий. Политик спрогнозировал, что конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, возложив вину за полномасштабные боевые действия на западные страны.

«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», - цитирует газета Nepszava слова Орбана со встречи партии «Фидес - Венгерский гражданский союз».

Ранее Виктор Орбан заявлял, что антироссийские санкции «ставят Европу на колени», в то время как саму РФ ослабить с их помощью не удалось. Он подчеркнул, что против России введено более 11 тысяч санкций.