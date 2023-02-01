ФСБ задержала готовивших теракты в Свердловской области украинских агентов

Задержанным украинским агентам грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала троих граждан РФ, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

Согласно сообщению ФСБ России, в ходе обысков по адресам их проживания изъяты орудия преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации со схемами расположения железной дороги.

Подробности о терактах не уточняются. Соответствующие уголовные дела возбуждены в отношении украинских агентов. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ пресекла работу 93 подпольных оружейников в 38 субъектах России. В результате оперативно-розыскных мероприятий были изъяты 253 единицы огнестрельного оружия.

До этого трое подростков были задержаны в подозрении повреждения ж/д путей на Курском направлении. ФСБ России сообщило, что неизвестный передавал школьникам данные через Telegram.