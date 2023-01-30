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ФСБ РФ задержала подростков, повредивших ж/д пути по заданию из Telegram

Алексей Курильченко
12:45 30.01.2023
По данным службы, неизвестный предложил подросткам деньги за повреждение объектов транспортной инфраструктуры.
ФСБ РФ задержала подростков, повредивших ж/д пути по заданию из Telegram
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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В Подмосковье были задержаны трое подростков, которые подозреваются в повреждении железнодорожных путей на Курском направлении. Задание им выдал неизвестный через мессенджер Telegram. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Москве и Московской области.

«Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова Московской области, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», - сообщили в управлении.

По данным службы, со школьниками связался неизвестный и предложил за деньги повредить объекты транспортной инфраструктуры. Свое деяние восьмиклассники снимали на камеру. Силовики обратили внимание на то, что данные действия могут квалифицироваться как террористический акт или диверсия и являются уголовно наказуемыми. Подростков и их родителей призвали не идти на поводу у людей, которые могут использовать их для проведения диверсий на транспортных объектах России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Челябинской области. По данным службы, трое злоумышленников пытались вывести из строя тяговую подстанцию. Подозреваемые задержаны на два месяца.

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