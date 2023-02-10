Жители Новосибирска несут цветы к месту обрушения дома

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Неравнодушные жители Новосибирска несут цветы к месту взрыва газа в жилом доме на улице Линейной. Некоторые приносят фотографии погибших в результате обрушения двух подъездов. Тем временем, около часа назад стало известно о завершении разбора завалов. Спасатели извлекли из-под обломков тело 13 погибшего. Сегодня в Новосибирской области объявлен День траура.

Трагедия по адресу Линейная, 39 произошла накануне около 08:00. Мощный взрыв слышали жильцы всех окрестных домов. Очевидцы рассказали, что в этот момент многие собирались на работу. Как отметила живущая в одном из соседних домов Надежда Москвина, жильцы частичного рухнувшей пятиэтажки бежали по тротуару с детьми на руках.

Накануне президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи со взрывом газа в Новосибирске. Глава государства предложил пострадавшим всю необходимую помощь.