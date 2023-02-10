Украинские боевики почти всегда получают от американских военных, размещенных в Европе, координаты для ударов из натовских ракетных систем, заявил киевский чиновник газете WP.

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Для ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270 украинские националисты получают координаты от американских военных, находящихся в Европе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные должностные лица Киева и Вашингтона.

«Украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-то в Европе», - заявил украинский чиновник.

Он также отметил, что боевикам необходимо подтверждение цели атаки от Соединенных Штатов и союзников.

Напомним, что после того, как украинские националисты обстреляли больницу в Новоайдаре ЛНР из HIMARS, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал Вашингтон прямым соучастником военных преступлений Киева. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что все причастные к атаке на медучреждение, в результате которой погибли 14 человек, будут найдены и привлечены к ответственности.