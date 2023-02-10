Кирби: у нас нет доказательств, что сбитый над Аляской аэростат собирал разведданные

Координатор по стратегическим коммуникациям США пока не готов подтвердить, что сбитый над Аляской летательный аппарат собирал разведывательные данные.

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США в настоящий момент не располагают доказательствами того, что сбитый над Аляской летательный аппарат занимался сбором разведданных. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Выступая на брифинге, американский чиновник отметил, что ликвидированный ранее над Атлантическим океаном китайский аэростат выполнял разведывательные функции. Однако утверждать подобное о новом объекте Соединенные Штаты пока не могут.

«У нас нет указаний на то, что аэростат способен делать то же самое», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Кирби заявил, что Американские военные 10 февраля сбили неизвестный летательный аппарат, летевший на высоте 12 километров над Аляской. По его словам, данный воздушный объект представлял опасность для гражданской авиации.