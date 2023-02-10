Позывной «Рысь» рассказал, что украинские боевики организовали заградотряды в Марьинке

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Украинские боевики всеми силами пытаются удержаться в городе Марьинка, который является важным логистическим узлом. Националисты используют большое количество западного вооружения, а на их стороне воюют иностранные наемники.

Также боевики на переднюю линию часто бросают плохо обученных солдат территориальной обороны. Об этом «Звезде» рассказал российский военнослужащий с позывным «Рысь».

«Они на переднем краю не сидят. Они сидят в заградотрядах, которые не дают этим мобилизованным ребятам отойти или сдаться в плен», - говорит опытный боец.

Ранее об использовании заградотрядов украинскими боевиками на Марьинском направлении говорил и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, националисты отдают достаточно жесткие приказы.

Напомним, сейчас российские военные продолжают успешный штурм Марьинки. Бои идут и днем и ночью. Поддержку оказывает артиллерия, которая при помощи беспилотников наносит точечные удары по противнику.

Штурмовые группы зачищают город планомерно и без оглядки на время. Позиции боевиков в лоб не атакуют. Бойцы постоянно меняют тактику.