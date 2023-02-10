Российские военные освобождают Марьинку от украинских националистов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военные на донецком направлении продолжают штурм Марьинки. Бои идут и днем и ночью. Продвигаться штурмовым группам помогает артиллерия, которая расчищает путь. Огонь корректируют с беспилотников. Точными выстрелами подавляются огневые точки украинских националистов.

«Все в дыму и в пыли, но ребята нормально попадают. Поддерживают наших штурмовиков», - говорит оператор БПЛА.

Штурмовые группы зачищают Марьинку планомерно и без оглядки на время. Позиции боевиков в лоб не атакуют. Бойцы постоянно меняют тактику.

«Время меняем, способы и маршруты. С одной стороны не получилось зайти, пытаемся с другой», - рассказывает военнослужащий с позывным «Рысь».

Марьинка является важным логистическим узлом, через который проходят несколько дорог. По ним идет снабжение националистов. Поэтому очень важно окончательно ликвидировать противника в этом населенном пункте.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.