Российские военные освобождают Марьинку от украинских националистов
Российские военные на донецком направлении продолжают штурм Марьинки. Бои идут и днем и ночью. Продвигаться штурмовым группам помогает артиллерия, которая расчищает путь. Огонь корректируют с беспилотников. Точными выстрелами подавляются огневые точки украинских националистов.
«Все в дыму и в пыли, но ребята нормально попадают. Поддерживают наших штурмовиков», - говорит оператор БПЛА.
Штурмовые группы зачищают Марьинку планомерно и без оглядки на время. Позиции боевиков в лоб не атакуют. Бойцы постоянно меняют тактику.
«Время меняем, способы и маршруты. С одной стороны не получилось зайти, пытаемся с другой», - рассказывает военнослужащий с позывным «Рысь».
Марьинка является важным логистическим узлом, через который проходят несколько дорог. По ним идет снабжение националистов. Поэтому очень важно окончательно ликвидировать противника в этом населенном пункте.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.