Пушилин заявил, что украинским боевикам приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сопротивление противника на Марьинском направлении оказалось сильнее, чем предполагалось, несмотря на то, что с военной точки зрения вопрос освобождения Марьинки - это вопрос времени.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил об использовании заградотрядов украинскими боевиками на Марьинском направлении.

«Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда все уже понятно. То есть вопрос времени», - заметил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Денис Пушилин констатировал, что противник решил очень серьезно упереться на Марьинском направлении. По его словам, предпосылки к освобождению Марьинки были серьезнее, чем к освобождению Артемовска.

«Уже казалось — вот оно, все… Но нет», - сказал Пушилин.

Также врио главы ДНР заявил, что предприятие «Артемсоль» в Соледаре восстановят после освобождения Артемовска.

А член главного совета администрации Запорожской области Рогов заявил, что бойцы ВС РФ вскрыли позиции украинских боевиков на Запорожском направлении.