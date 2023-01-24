Пушилин заявил, что украинским боевикам приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил об использовании заградотрядов украинскими боевиками на Марьинском направлении.
«Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда все уже понятно. То есть вопрос времени», - заметил Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Денис Пушилин констатировал, что противник решил очень серьезно упереться на Марьинском направлении. По его словам, предпосылки к освобождению Марьинки были серьезнее, чем к освобождению Артемовска.
«Уже казалось — вот оно, все… Но нет», - сказал Пушилин.
Также врио главы ДНР заявил, что предприятие «Артемсоль» в Соледаре восстановят после освобождения Артемовска.
А член главного совета администрации Запорожской области Рогов заявил, что бойцы ВС РФ вскрыли позиции украинских боевиков на Запорожском направлении.