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Пушилин заявил, что украинским боевикам приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы

Тимур Шерзад
11:21 24.01.2023
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сопротивление противника на Марьинском направлении оказалось сильнее, чем предполагалось, несмотря на то, что с военной точки зрения вопрос освобождения Марьинки - это вопрос времени.
Пушилин заявил, что украинским боевикам приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы
© Фото: denis-pushilin.ru, Globallookpress
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил об использовании заградотрядов украинскими боевиками на Марьинском направлении. 

«Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда все уже понятно. То есть вопрос времени», - заметил Пушилин в эфире «Соловьев Live». 

Денис Пушилин констатировал, что противник решил очень серьезно упереться на Марьинском направлении. По его словам, предпосылки к освобождению Марьинки были серьезнее, чем к освобождению Артемовска. 

«Уже казалось — вот оно, все… Но нет», - сказал Пушилин. 

Также врио главы ДНР заявил, что предприятие «Артемсоль» в Соледаре восстановят после освобождения Артемовска.

А член главного совета администрации Запорожской области Рогов заявил, что бойцы ВС РФ вскрыли позиции украинских боевиков на Запорожском направлении.

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