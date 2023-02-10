В стране и мире Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу в феврале Семен Лавров Визит Джо Байдена в Польшу запланирован на 20-22 февраля. Американский президент встретится с Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки». © Фото: Samuel Corum - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Президент США Джо Байден проведет ряд официальных встреч в Польше 20-22 февраля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома от имени пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. «Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины», - говорится в сообщении. Кроме того, глава Белого дома намерен провести встречу с представителями стран «Бухарестской девятки». Данный блок объединяет государства, которые являются союзниками НАТО на восточном фланге. Ранее президент этой Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Францию, где встретился не только с Эмманюэлем Макроном, но и с канцлером Германии Олафом Шольцем. После ряда поездок в европейские страны, среди которых были также Бельгия и Великобритания, украинский лидер прибыл в Польшу. Экспертное мнение и аналитика