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Зеленский рассказал Дуде о своей поездке в Европу

Анна Назайкина
12:37 10.02.2023
Утверждается, что они также обсуждали дальнейшие действия по военной поддержке Украины.
© Видео: prezydentpl, Twitter © Фото: prezydentpl, Twitter
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Жешуве. Кадры их встречи были опубликованы в Twitter-аккаунте канцелярии президента Польши.

Как утверждается, Зеленский рассказал Дуде о своих визитах в Лондон, Париж и Брюссель. Кроме того, их переговоры также касались безопасности в регионе.

В польском управлении международной политики сообщили, что лидеры двух стран говорили о текущей обстановке на Украине и необходимости дальнейших действий по военной поддержке киевского режима.

Накануне Зеленский посетил саммит ЕС в Брюсселе. Одна из ситуаций, произошедших там, привлекла внимание СМИ. В момент, когда президент Украины появился вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем, европейские лидеры начали ему аплодировать, однако премьер Венгрии Виктор Орбан не стал этого делать.

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