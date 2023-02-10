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Помощник главы Пентагона заявила, что США не возражают против ударов Киева по Крыму

Максим Крюков
21:32 10.02.2023
Селест Уолландер отметила, что в таком случае Украина должна видеть оперативную ценность в нанесении ударов по российским войскам.
Помощник главы Пентагона заявила, что США не возражают против ударов Киева по Крыму
© Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia, Global Look Press
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Соединенные Штаты Америки не видят ничего плохого в нанесении вооруженными формированиями украинских националистов ударов по военным объектам российских войск на территории Украины, частью которой Вашингтон также считает полуостров Крым. С таким заявлением выступила помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

«США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины над ее международно признанными границами, включая Крым. У Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории. При условии, что Украина видит оперативную ценность в нанесении ударов по российским силам на украинской территории», - передает ее слова ТАСС.

Ранее газета The Times со ссылкой на источник написала, что Киев готов бить по Крыму британскими ракетами большой дальности. Согласно публикации, слова Зеленского о необходимости атаковать российский тыл были восприняты собеседником газеты как намерение наносить удары по Крыму.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечила надежную безопасность Крыма, но Донбасс пока защищен не до конца. Именно поэтому проводится специальная военная операция. Представитель Кремля добавил, что Донбасс, как и Крым, являются регионами Российской Федерации.

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