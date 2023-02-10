The Times: Украина готова бить по Крыму британскими ракетами большой дальности

Владимир Зеленский заявил о необходимости наносить атаки ракетами большой дальности по российским тылам. В британском правительстве обсуждают, сколько снарядов поставить.

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Украина готова бить по Крыму британскими ракетами большой дальности. Об этом написала газета The Times со ссылкой на источник.

Согласно публикации, слова Зеленского о необходимости атаковать российский тыл были восприняты собеседником газеты как намерение наносить удары по Крыму. В настоящий момент в правительстве Великобритании обсуждается количество ракет большой дальности, которые будут переданы Украине, говорится в статье.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола о том, что Америка должна поставить Киеву баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. Дипломат назвал это элементом психологической войны и отметил, что последствия эскалации конфликта могут быть непредсказуемыми.