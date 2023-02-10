В стране и мире Политолог Елисеева: после смены кабмина Молдавия продолжит антироссийскую риторику Максим Крюков По словам политтехнолога Наталии Елисеевой, Майя Санду и правительство проводили не совсем грамотную политику, направленную на Запад, которая вызвала недовольство населения, а также внутренние противоречия и конфликты. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Harold, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Читайте нас на: Проблемы, с которыми столкнулась Молдавия, назревали давно. К этому привела неправильная политика президента Майи Санду и кабмина, ориентированная на сотрудничество с Западом. Выбранная риторика также вызвала недовольство среди населения страны. Об этом в беседе со «Звездой» заявила политолог, политтехнолог, политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева. «Ну опять же, там ситуация на самом деле была довольно сложной. И вопрос не в том, что они там держали, а в том, что сейчас это будет устраивать и президента, который уже выдвинул в кандидаты в премьеры своего советника по безопасности. Более того, правящая партия сейчас уже готовится сформировать новый кабинет. И всех все устраивает. Понятно, что там были внутренние конфликты. Например, подавшая в отставку премьер неоднократно заявляла, что правительство в целом ориентировано на международных партнеров, но никак не на население», - сказала она. Политический обозреватель также отметила выгоду, которую извлечет действующий глава республики Майя Санду. «Для президента это, безусловно, хорошо, что это правительство ушло, потому что никакие редкие заявления не очень влияют на рейтинг, но тут важно, как правительство в целом относится. Но тем не менее проблема есть, проблемы как бы нарастали - и вот вылились в это. Тем более, опять же, одной из причин также была названа спецоперация России на Украине. Ну это понятно: в любой непонятной ситуации, когда нужно скрыться от проблем, можно их положить на Россию, что Россия даже здесь приложила руку», - добавила публицист. Она также заявила, что Майя Санду и правительство проводили не совсем грамотную политику, которая вызвала отсутствие поддержки со стороны населения, а также внутренние противоречия и конфликты. «Молдавия на данный момент ориентирована на Запад. Да, мы видели попытки всколыхнуть вопрос Приднестровья, но пока они ориентированы на Запад, и на этом все заканчивается. Вероятнее, в дальнейшем какая-то эскалация ситуации может быть, но говорить о вступлении Молдавии в Румынию или полностью эскалация приднестровского вопроса, вплоть до возобновления военного конфликта, я бы об этом говорить не стала. Скорее всего, просто так же будут прозападная риторика, антироссийская риторика», - резюмировала Елисеева. Напомним, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на экстренном заседании министров в президентской администрации заявила о своем уходе в отставку. В своей речи она отметила, что кабмин страны не пользовался поддержкой населения. С момента утверждения в августе 2021 года в правительстве пять раз происходили перестановки. Экспертное мнение и аналитика