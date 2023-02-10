В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Елисеева: после смены кабмина Молдавия продолжит антироссийскую риторику

Максим Крюков
18:58 10.02.2023
По словам политтехнолога Наталии Елисеевой, Майя Санду и правительство проводили не совсем грамотную политику, направленную на Запад, которая вызвала недовольство населения, а также внутренние противоречия и конфликты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Harold, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Проблемы, с которыми столкнулась Молдавия, назревали давно. К этому привела неправильная политика президента Майи Санду и кабмина, ориентированная на сотрудничество с Западом. Выбранная риторика также вызвала недовольство среди населения страны. Об этом в беседе со «Звездой» заявила политолог, политтехнолог, политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева.

«Ну опять же, там ситуация на самом деле была довольно сложной. И вопрос не в том, что они там держали, а в том, что сейчас это будет устраивать и президента, который уже выдвинул в кандидаты в премьеры своего советника по безопасности. Более того, правящая партия сейчас уже готовится сформировать новый кабинет. И всех все устраивает. Понятно, что там были внутренние конфликты. Например, подавшая в отставку премьер неоднократно заявляла, что правительство в целом ориентировано на международных партнеров, но никак не на население», - сказала она.

Политический обозреватель также отметила выгоду, которую извлечет действующий глава республики Майя Санду.

«Для президента это, безусловно, хорошо, что это правительство ушло, потому что никакие редкие заявления не очень влияют на рейтинг, но тут важно, как правительство в целом относится. Но тем не менее проблема есть, проблемы как бы нарастали - и вот вылились в это. Тем более, опять же, одной из причин также была названа спецоперация России на Украине. Ну это понятно: в любой непонятной ситуации, когда нужно скрыться от проблем, можно их положить на Россию, что Россия даже здесь приложила руку», - добавила публицист.

Она также заявила, что Майя Санду и правительство проводили не совсем грамотную политику, которая вызвала отсутствие поддержки со стороны населения, а также внутренние противоречия и конфликты.

«Молдавия на данный момент ориентирована на Запад. Да, мы видели попытки всколыхнуть вопрос Приднестровья, но пока они ориентированы на Запад, и на этом все заканчивается. Вероятнее, в дальнейшем какая-то эскалация ситуации может быть, но говорить о вступлении Молдавии в Румынию или полностью эскалация приднестровского вопроса, вплоть до возобновления военного конфликта, я бы об этом говорить не стала. Скорее всего, просто так же будут прозападная риторика, антироссийская риторика», - резюмировала Елисеева.

Напомним, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на экстренном заседании министров в президентской администрации заявила о своем уходе в отставку. В своей речи она отметила, что кабмин страны не пользовался поддержкой населения. С момента утверждения в августе 2021 года в правительстве пять раз происходили перестановки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:20 В стране и мире
IRNA: в Иране доказали причастность израильских наемников к атаке на военный объект в Исфахане
17:46 В стране и мире
Видео
Лавров: угрозы нацбезопасности РФ на западном направлении будут надежно купированы
17:44 В стране и мире
Русский музей вслед за Третьяковской галереей сменил гендиректора
17:21 В стране и мире
Видео
В Иерусалиме неизвестный задавил двух человек на автобусной остановке
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.