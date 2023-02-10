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Замглавы МИД Вершинин назвал унизительными просьбы Зеленского к Западу

Анна Касаткина
17:02 10.02.2023
Россия не раз указывала на недопустимость накачки Украины оружием, напомнил дипломат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nicolas Maeterlinck, KeystonePressAgency. GlobalLookPress
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Решения, которые принимаются западными странами в ответ на унизительные просьбы президента Украины Владимира Зеленского, должны учитывать опасность ситуации и то, что российская сторона обязательно даст ответ. Об этом в беседе со «Звездой» заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он обратил внимание на то, что все речи Зеленского представляют собой сплошные просьбы в унизительной для него форме.

«Главное в том, чтобы решения, которые принимаются в ответ на его многочисленные требования и обращения, все-таки учитывали опасность ситуации... Мы не раз говорили, что накачка вооружениями, переход от одного вида вооружений к другому меняет ситуацию. На это все будет дан и уже дается адекватный ответ с нашей стороны», - сказал Вершинин.

Зеленский за последние дни посетил сразу несколько европейских стран и принял участие в саммите Евросоюза в Брюсселе. На пресс-конференции после мероприятия он сообщил, в частности, что достиг «закулисных договоренностей» о поставках вооружений киевскому режиму.

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