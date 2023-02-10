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Казахские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,4 на границе с Россией

Максим Крюков
16:40 10.02.2023
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, эпицентр природной стихии находился в 928 км к северо-востоку от Алма-Аты на границе с РФ.
Казахские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,4 на границе с Россией
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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На границе Казахстана и России зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4. Такие данные передает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Как отмечает служба, землетрясение было зарегистрировано в 18.35 по местному времени (15.35 мск). Эпицентр сейсмической активности находился в 928 км к северо-востоку от города Алма-Ата на границе страны с РФ. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Ранее специалист из Нидерландов Фрэнк Хугербитс заявил, что серия мощных землетрясений в Турции повлекла за собой значительные изменения в распределении сейсмического напряжения в малоазиатском и ближневосточном регионах. Именно он 3 февраля предсказал мощные подземные толчки на территории Турции и Сирии, которые, по его словам, должны были произойти с 4-го по 6-е число.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 21 тысячу человек. Шансов на то, что под завалами могут находиться живые люди, все меньше. Поэтому каждый подобный случай спасатели воспринимают как чудо.

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