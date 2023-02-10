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Вершинин заявил, что Запад покрывал Киев с помощью Минских соглашений

Анна Назайкина
15:16 10.02.2023
По словам замглавы МИД РФ, с помощью этих договоренностей западные страны просто выиграли время для подготовки киевского режима.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Отказ Украины и Запада от Минских соглашений должен стать сигналом всему миру, ведь таким образом они проигнорировали решение Совбеза ООН от 2015 года. Об этом в интервью «Звезде» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Совбез ООН одобрил этот комплекс мер, решение было принято как единая воля международного сообщества, отметил дипломат.

«Просто выигрывали время для того, чтобы подготовить киевский режим к тому, что он совершает сегодня. Все эти годы вел войну против собственного народа и готовился одновременно к крупномасштабным военным действиям», - сказал он.

Кроме того, Вершинин прокомментировал вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он сам остановил выполнение минских договоренностей.

«Конечно, признаки были, мы обращали на это внимание. Мы много раз обращали внимание на то, что Киев не выполняет, тормозит, саботирует выполнение минского комплекса мер», - сказал замглавы МИД.

В ответ на это Запад покрывал Киев и полностью оправдывал действия украинских властей, подчеркнул Вершинин.

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