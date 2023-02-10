В стране и мире Минобороны Литвы передаст Украине 36 зенитных пушек Bofors L70 Семен Лавров Вильнюс начал поставки 36 обещанных Резникову зенитных пушек Bofors L70. Вместе с ними на Украину отправятся 15 военных инструкторов. © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress Читайте нас на: Вильнюс начал поставки зенитных пушек Bofors L70 Киеву. Об этом в четверг заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на совместном брифинге со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. «Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами», - цитирует его ТАСС. Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объявил о назначении на должность главы оборонного ведомства Украины генерал-майора Кирилла Буданова. По его словам, Алексей Резников должен был оставить этот пост. Однако менее чем через сутки после заявления о перестановке он лично опроверг данную информацию, назвав ее ошибкой. Экспертное мнение и аналитика