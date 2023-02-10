На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Позже остальных регионов оповещать население начали в Сумской и Одесской областях.

© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

По всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению.

На карте Минцифры страны последними в красный цвет окрасились Сумская и Одесская области.

Сегодня утром в украинских средствах массовой информации появились сообщения о том, что звуки взрывов раздаются в Днепропетровске и Харькове.

Накануне в Дарницком районе Киева на территории бывшего завода прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв баллона с газом.