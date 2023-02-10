Тело предполагаемого мужа и отца погибших в турецком Хатае россиян нашли под завалами

Ранее из-под завалов в турецком Хатае извлекли тела россиянки и ее погибшего ребенка.

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Спасатели нашли тело мужчины в турецком Хатае. Предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими россиянки и ее ребенка. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка», - говорится в сообщении.

Ранее под завалами разрушенного в результате землетрясения дома нашли россиянку и ее погибшего ребенка. Кроме них на поверхность подняли тела еще двух турчанок.

Хатай, как и многие другие города на юго-востоке Турции, лежит в руинах после землетрясения 6 февраля. Тогда серия подземных толчков магнитудой выше семи разрушила сотни строений и домов в 10 регионах республики. Пострадала и соседняя Сирия. По последней информации, количество погибших в двух странах превысило 21 тысячу человек.