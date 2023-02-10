В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тело предполагаемого мужа и отца погибших в турецком Хатае россиян нашли под завалами

Ян Брацкий
13:26 10.02.2023
Ранее из-под завалов в турецком Хатае извлекли тела россиянки и ее погибшего ребенка.
Тело предполагаемого мужа и отца погибших в турецком Хатае россиян нашли под завалами
© Фото: Anne Pollmann, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Спасатели нашли тело мужчины в турецком Хатае. Предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими россиянки и ее ребенка. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка», - говорится в сообщении.

Ранее под завалами разрушенного в результате землетрясения дома нашли россиянку и ее погибшего ребенка. Кроме них на поверхность подняли тела еще двух турчанок.

Хатай, как и многие другие города на юго-востоке Турции, лежит в руинах после землетрясения 6 февраля. Тогда серия подземных толчков магнитудой выше семи разрушила сотни строений и домов в 10 регионах республики. Пострадала и соседняя Сирия. По последней информации, количество погибших в двух странах превысило 21 тысячу человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 В стране и мире
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
14:12 В стране и мире
Мишустин своим указом сменил главу ФТС
14:07 В стране и мире
ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
14:05 В стране и мире
В офисе президента Украины заявили об истощении запаса боеприпасов
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.