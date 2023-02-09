В стране и мире Путин: гражданская авиация приняла беспрецедентный удар и справилась с трудностями Максим Крюков Российский лидер подчеркнул, что гражданская авиация одной из первых оказалась под ударом и эффективно ответила на этот вызов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Гражданская авиация оказалась в условиях беспрецедентных антироссийских санкций, введенных странами Запада, однако эффективно ответила на вызов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «В условиях беспрецедентных санкций против нашей страны именно гражданская авиация одной из первых оказалась под ударом и эффективно ответила на этот вызов, системно и последовательно решала все возникающие проблемы», - сказал он на торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации. Ранее на встрече с представителями авиационной отрасли глава государства заявил, что Россия никому не хамит, но в случае проявления хамства необходимо придерживаться принципа «с волками жить - по-волчьи выть». Российский лидер также упомянул о разговоре с министром транспорта Виталием Савельевым, в котором отмечал важность закупок отечественной техники. Экспертное мнение и аналитика