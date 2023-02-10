Армия В ЛНР заявили, что иностранные наемники занимают гражданские здания в Часовом Яре Андрей Аркадьев Наемники разговаривают в основном на английском языке, носят форму без знаков различия и вооружены стрелковым оружием образца НАТО. © Фото: GutiÃ@rrez, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: В городе Часов Яр вблизи Артемовска заметили иностранных наемников, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. «В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке», - сказал он журналистам. По словам Марочко, наемники носят форму без знаков различия и вооружены стрелковым оружием образца НАТО. Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов самоходки «Акация» по скоплению украинских боевиков в зоне спецоперации. Местонахождение противника было обнаружено с помощью беспилотника. После этого расчет «Акации» выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по вражеской цели. Также российское оборонное ведомство показало видео боевой работы истребителей Су-35С, уничтоживших украинский самолет. Экспертное мнение и аналитика