САУ «Акация» нанесла удар по скоплению украинских боевиков в зоне СВО
Министерство обороны России показало кадры удара самоходной артиллерийской установки «Акация» по скоплению вооруженных формирований Украины.
Военнослужащие с помощью беспилотника обнаружили местонахождение украинских боевиков. После этого расчет артустановки «Акация» выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по вражеской цели.
С момента получения разведывательной информации до открытия огня по координатам прошло немного времени. Как уточняет российское оборонное ведомство, противник был поражен.
В описании к видео сообщается, что в ходе боевого дежурства расчеты БЛА «Орлан-10» выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей. Беспилотники используются не только для выявления неприятельских позиций, но также для корректировки артогня и фиксации уничтожения целей.
Ранее Минобороны показало, как штурмовые подразделения отработали сценарий реального боя в тыловом районе СВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов