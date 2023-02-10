САУ «Акация» нанесла удар по скоплению украинских боевиков в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры удара самоходной артиллерийской установки «Акация» по скоплению вооруженных формирований Украины.

Военнослужащие с помощью беспилотника обнаружили местонахождение украинских боевиков. После этого расчет артустановки «Акация» выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по вражеской цели.

С момента получения разведывательной информации до открытия огня по координатам прошло немного времени. Как уточняет российское оборонное ведомство, противник был поражен.

В описании к видео сообщается, что в ходе боевого дежурства расчеты БЛА «Орлан-10» выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей. Беспилотники используются не только для выявления неприятельских позиций, но также для корректировки артогня и фиксации уничтожения целей.

Ранее Минобороны показало, как штурмовые подразделения отработали сценарий реального боя в тыловом районе СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов