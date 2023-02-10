МО РФ показало кадры боевой работы истребителей Су-35С, уничтоживших украинский самолет
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, вражеский самолет был сбит в ходе одного из вылетов наших истребителей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с боевой работой истребителей Су-35С в ходе специальной военной операции.
Как уточнили в МО РФ, летчики отработали патрулирование, прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиаударов по врагу.
«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
Ранее Минобороны России показало, как российские штурмовики Су-25 наносили удары по украинским боевикам.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов