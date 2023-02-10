Армия спецоперация МО РФ показало кадры боевой работы истребителей Су-35С, уничтоживших украинский самолет Как уточнили в российском оборонном ведомстве, вражеский самолет был сбит в ходе одного из вылетов наших истребителей. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с боевой работой истребителей Су-35С в ходе специальной военной операции. Как уточнили в МО РФ, летчики отработали патрулирование, прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиаударов по врагу. «Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве добавили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Ранее Минобороны России показало, как российские штурмовики Су-25 наносили удары по украинским боевикам. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика