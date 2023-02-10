Армия Армия спецоперация ТЕГИ

МО РФ показало кадры боевой работы истребителей Су-35С, уничтоживших украинский самолет

10:30 10.02.2023
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, вражеский самолет был сбит в ходе одного из вылетов наших истребителей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России показало видео с боевой работой истребителей Су-35С в ходе специальной военной операции. 

Как уточнили в МО РФ, летчики отработали патрулирование, прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиаударов по врагу. 

«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее Минобороны России показало, как российские штурмовики Су-25 наносили удары по украинским боевикам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:09 В стране и мире
В Киеве, Одессе и других городах Украины звучат взрывы
09:27 В стране и мире
112: фигуристу Костомарову могут ампутировать почерневшие пальцы рук
09:05 В стране и мире
NYT: американцы нашли западные компоненты в конструкции сбитого китайского аэростата
07:59 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как в двигатель его самолета попала птица
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.