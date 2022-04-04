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В Союзе художников РФ назвали переименование «Русских танцовщиц» следствием человеческой ненависти

Виктория Ивашечкина
15:40 04.04.2022
По словам Андрея Ковальчука, сейчас в мире наблюдается активное давление на Россию.
В Союзе художников РФ назвали переименование «Русских танцовщиц» следствием человеческой ненависти
© Фото: Eugenii Belikov, RussianLook, globallookpress
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Председатель Союза художников России, член ОП РФ Андрей Ковальчук заявил, что переименование Национальной галереей в Лондоне полотна «Русские танцовщицы» импрессиониста Эдгара Дега в «украинских» - глупость, нелепость и следствие человеческой ненависти.

«Идет давление на нашу страну, во всем хотят нас ущемить. Какая-то глупость и нелепость. Я не могу найти точного слова, ненависть у людей доходит до какого-то маразма», - цитирует РИА Новости слова Ковальчука.

Председатель Союза художников также пошутил, что теперь придется думать над множеством названий, чтобы исключить слово «русский».

«И как будут называться балетные "Русские сезоны", как тогда они будут называть Россию?» - отметил Ковальчук.

Накануне сообщалось о том, что Национальная галерея в Лондоне изменила название картины «Русские танцовщицы» Эдгара Дега на «украинских». Издание The Guardian сообщило, что решение было принято после соответствующих призывов украинцев в социальных сетях. Более того, данная картина французского импрессиониста в настоящий момент не представлена в галерее.

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