Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»
Национальная галерея в Лондоне изменила название картины «Русские танцовщицы» художника Эдгара Дега на украинских. Согласно информации издания The Guardian, решение было принято после соответствующих призывов украинцев в социальных сетях. Кроме того, данная картина французского импрессиониста в настоящий момент не представлена в галерее.
«Название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», - цитирует газета слова представителя галереи.
Ранее Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь ушел из жизни и потерял рассудок по причине того, что создавал свои произведения на русском языке. Экс-депутат Рады при этом подчеркнула, что не понимает, почему украинец Николай Гоголь писал книги на русском.