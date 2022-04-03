Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»

При этом картина французского художника в настоящее время не выставлена в галерее.

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Национальная галерея в Лондоне изменила название картины «Русские танцовщицы» художника Эдгара Дега на украинских. Согласно информации издания The Guardian, решение было принято после соответствующих призывов украинцев в социальных сетях. Кроме того, данная картина французского импрессиониста в настоящий момент не представлена в галерее.

«Название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», - цитирует газета слова представителя галереи.

Ранее Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь ушел из жизни и потерял рассудок по причине того, что создавал свои произведения на русском языке. Экс-депутат Рады при этом подчеркнула, что не понимает, почему украинец Николай Гоголь писал книги на русском.