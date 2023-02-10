Всемирный банк выделит 1,78 млрд долларов на оказание помощи Турции

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Всемирный банк выделит Турции 1,78 миллиарда долларов на оказание помощи и восстановление после землетрясений. Также в международной финансовой организации в четверг объявили о проведении ускоренной оценки ущерба, нанесенного мощными подземными толчками.

«Всемирный банк приступил к проведению ускоренной оценки ущерба с целью определить масштабы бедствия и установить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении», - цитирует ТАСС заявление Всемирного банка.

Напомним, землетрясения произошли 6 февраля. Мощные подземные толчки сотрясли 10 регионов Турции. Колебания земли ощущались также в Сирии, Ираке и Ливане.

Количество жертв трагедии в Турции превысило 14 тысяч человек. Об этом накануне заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.