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Spiegel: ФРГ «лихорадочно» ищет обещанные Киеву 40 БМП Marder

Максим Крюков
03:38 09.01.2023
По словам журналиста издания, большую часть БМП Берлин будет вынужден взять из запасов собственных вооруженных сил.
Spiegel: ФРГ «лихорадочно» ищет обещанные Киеву 40 БМП Marder
© Фото: Sven Eckelkamp via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress
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Власти ФРГ «лихорадочно» ищут 40 боевых машин пехоты Marder, которые Шольц обещал киевскому режиму. Большую часть БМП Берлин будет вынужден взять из запасов собственных вооруженных сил. Об этом пишет еженедельный журнал Der Spiegel.

«Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обещал Киеву 40 Marder - теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты», - говорится в статье.

По словам автора материала, когда в Германии военные, политики и специалисты в области безопасности узнали о решении федерального канцлера передать Киеву БМП Marder, те стали раздумывать, откуда Берлин собирается взять обещанные машины. Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в пятницу, 6 января, обещал ответить на вопрос о поставках «в течение дня», однако ответа так и не последовало.

Отмечается, что обещания Олафа Шольца «не так-то легко воплотить в жизнь». По данным издания, на складе оборонного концерна Rheinmetall стоят около 60 бракованных БМП Marder, однако на их модернизацию уйдет слишком много времени.

«Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», - подчеркнул автор публикации.

Кабмин ФРГ не подготовился к отправке такой техники, в связи с чем «бундесверу приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии», приводит журнал слова депутата бундестага от находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза Хеннинга Отте.

«Дальновидная политика осуществляется иначе», - подытожил Отте.

Ранее представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия собирается поставить Украине около 40 БМП Marder. Он добавил, что в связи с планируемыми поставками боевых машин пехоты предполагается провести обучение украинцев на территории Германии. Также Хебештрайт сообщил, что за 2022 год Германия предоставила Украине помощь суммарно на более чем 12 миллиардов евро.

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