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В Германии заявили о намерении поставить Украине около 40 БМП Marder

Игнат Далакян
15:13 06.01.2023
В немецком кабмине также сообщили, что в связи с планируемыми поставками Marder предполагается провести обучение украинцев на территории Германии.
В Германии заявили о намерении поставить Украине около 40 БМП Marder
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress
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Германия собирается поставить Украине около 40 БМП Marder. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Что касается Marder, речь идет сейчас об одном батальоне, один батальон - это примерно 40 машин, эти 40 машин должны быть подготовлены к передаче Украине уже в первом квартале», - цитирует РИА Новости Хебештрайта.

Представитель немецкого кабмина добавил, что в связи с планируемыми поставками Marder предполагается провести обучение украинцев на территории Германии. Согласно его словам, американцы также планируют обучить украинцев для работы с БМП Bradley на своей территории. То же самое планируется и в отношении систем Patriot - Германия проведет обучение работе с ними у себя, США - у себя.

«И все это также запланировано на первый квартал», - уточнил Хебештрайт.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в три миллиарда долларов. Это станет самым крупным пакетом помощи Киеву.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что большинство стран Организации Объединенных Наций понимает, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт. Согласно словам дипломата, представители многих государств высказываются за завершение конфликта.

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