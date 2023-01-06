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Германия оказала помощь Украине на 12 миллиардов евро в 2022 году

Вероника Волосунова
21:43 06.01.2023
Цифры стали известны в ходе телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и Владимира Зеленского.
Германия оказала помощь Украине на 12 миллиардов евро в 2022 году
© Фото: Jörg Carstensen dpa Globallookpress
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За 2022 год Германия предоставила Украине помощь суммарно на более чем 12 миллиардов евро, обсудили канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский во время телефонного разговора. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Стороны обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине, а также подвели итоги 2022 года.

«Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной... В 2022 году федеральное правительство предоставило Украине двустороннюю поддержку в размере более 12 миллиардов евро и продолжит этот курс в 2023 году», - следует из сообщения министра.

По словам Хебештрайта, Зеленский поблагодарил правительство за решение направить Украине ЗРК Patriot и около 40 боевых машины пехоты Marder.  

Разговор завершился договоренностями продолжить обмениваться мнениями, особенно по вопросам мирного урегулирования ситуации со стороны Украины.

Ранее стало известно, что в следующем пакете военной помощи Украине США впервые передадут зенитные ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow

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