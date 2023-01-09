Лондон выразил поддержку Луле да Силве на фоне протестов в Бразилии

По словам главы МИД Великобритании, насильственные попытки подорвать демократию в Бразилии не имеют оправданий.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что официальный Лондон полностью поддерживает бразильского лидера Лулу да Силву на фоне антиправительственных выступлений в южноамериканской стране.

«Насильственные попытки подорвать демократию в Бразилии не имеют оправданий. Президент Луис Инасиу Лула да Силва и правительство Бразилии обладают полной поддержкой Великобритании», - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее поддержку президенту Бразилии выразили глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, председатель Евросовета Шарль Мишель, а также госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Они также осудили нападения на демократические институты в стране.

Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в столице Бразилии взяли под контроль здание Национального конгресса, в которое ранее ворвались сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Портал G1 сообщил, что Верховный суд уже арестовал 30 участников беспорядков, еще 150 человек были задержаны.