В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Силовики в Бразилиа взяли под контроль здание Национального конгресса

Максим Крюков
01:54 09.01.2023
По данным портала G1, Верховный суд страны уже арестовал 30 участников беспорядков, еще 150 человек были задержаны.
Силовики в Бразилиа взяли под контроль здание Национального конгресса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сотрудники правоохранительных органов в столице Бразилии взяли под контроль здание Национального конгресса, в которое ранее ворвались сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару.

По данным портала G1, Верховный суд уже арестовал тридцать участников беспорядков, еще 150 человек были задержаны.

Бразильский президент Лула да Силва объявил в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации до конца месяца и отдал приказ о развертывании в столице страны армейских подразделений. Глава государства отметил, что все участники и организаторы беспорядков будут наказаны, так как демократия гарантирует право на свободу слова, но требует уважения к государственным институтам, направленным на ее укрепление.

Ранее Европейский союз и Соединенные Штаты Америки осудили захват протестующими правительственных зданий в столице Бразилии и выразили поддержку президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Заявления сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, председатель Евросовета Шарль Мишель, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:18 В стране и мире
Вучич: если Сербия введет санкций против РФ, Запад вынудит признать Косово
00:06 Армия
Видео
«Почувствовали себя людьми»: освобожденные из плена российские бойцы поделились эмоциями
15:48 Армия
МО РФ: 50 попавших в плен военнослужащих ВС РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории
20:03 В стране и мире
ВС Китая провели морские и воздушные учения возле Тайваня
20:02 В стране и мире
Глава МИД Финляндии исключил появление ядерного оружия в стране после ее вступления в НАТО
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.