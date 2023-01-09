Силовики в Бразилиа взяли под контроль здание Национального конгресса

По данным портала G1, Верховный суд страны уже арестовал 30 участников беспорядков, еще 150 человек были задержаны.

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Сотрудники правоохранительных органов в столице Бразилии взяли под контроль здание Национального конгресса, в которое ранее ворвались сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару.

По данным портала G1, Верховный суд уже арестовал тридцать участников беспорядков, еще 150 человек были задержаны.

Бразильский президент Лула да Силва объявил в Бразилиа режим чрезвычайной ситуации до конца месяца и отдал приказ о развертывании в столице страны армейских подразделений. Глава государства отметил, что все участники и организаторы беспорядков будут наказаны, так как демократия гарантирует право на свободу слова, но требует уважения к государственным институтам, направленным на ее укрепление.

Ранее Европейский союз и Соединенные Штаты Америки осудили захват протестующими правительственных зданий в столице Бразилии и выразили поддержку президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Заявления сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, председатель Евросовета Шарль Мишель, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.